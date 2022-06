Esame di maturità 2022 | le tracce della prima prova di italiano | Pascoli | Parisi | Verga e Liliana Segre

(Di mercoledì 22 giugno 2022) La poesia “La via ferrata” dalle Myricae di Giovanniper l’analisi del testo, Giovannie il testo “La sola colpa di essere nati” di Gherardo Colombo e: sono queste le prime indiscrezioni sulledell’di. Il libro die dell’ex magistrato di Mani Pulite racconta l’entrata in vigore delle leggi razziali nel 1938 e l’inizio dell’Olocausto. Dello scrittore siciliano è uscita la novella “Nedda, bozzetto siciliano”. E ancora, viene proposto il discorso pronunciato alla Camera da Giorgio, premio Nobel per la Fisica 2021. Una traccia dell’di...

Adnkronos : Maturità, si parte oggi con italiano: dalle 8.30 la prima prova dell’Esame di Stato. #maturita2022 - Agenzia_Ansa : Al via all'esame di #maturità, oggi la prova scritta di italiano - cmdotcom : #Salvini e l'esame di maturità: 'Ragazzi, sbirciate dai più bravi. Sognavo un tema sul #Milan con #Tonali e #Leao,… - lakakadonkey : RT @cmdotcom: #Salvini e l'esame di maturità: 'Ragazzi, sbirciate dai più bravi. Sognavo un tema sul #Milan con #Tonali e #Leao, #Lukaku un… - xcitizenerased : Il mio esame di maturità è stato ben nove anni fa ed è ancora il mio più grande incubo della vita, doverne sentire… -

Oggi mercoledì 22 giugno inizia ufficialmente ldi: saranno circa 520mila gli studenti e le studentesse coinvolti in tutta Italia in quella che non è solo una verifica delle conoscenze acquisite durante i cinque anni di scuole ...Dopo due anni di assenza causa emergenza Covid, torna oggi la prova scritta che tradizionalmente apre l'di. In aula, senza mascherina come deciso in extremis dal governo, ci saranno circa 520mila studenti che avranno sei ore di tempo per scegliere una delle sette tracce selezionate dal ...