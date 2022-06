Energia: Letta, 'avanti con sostenibilità, Putin non ci riporterà indietro' (Di mercoledì 22 giugno 2022) Roma, 22 giu. (Adnkronos) - Sì al "tetto del prezzo del gas e soprattutto lo sforzo sulla sostenibilità: non facciamo sì che Putin vinca la guerra di riportarci indietro sugli obiettivi di sostenibilità. Portiamoli avanti", anche perché "la siccità che stiamo vivendo è drammatica". Così Enrico Letta nelle dichiarazioni di voto alla Camera sulle comunicazioni del premier Mario Draghi Leggi su iltempo (Di mercoledì 22 giugno 2022) Roma, 22 giu. (Adnkronos) - Sì al "tetto del prezzo del gas e soprattutto lo sforzo sulla: non facciamo sì chevinca la guerra di riportarcisugli obiettivi di. Portiamoli", anche perché "la siccità che stiamo vivendo è drammatica". Così Enriconelle dichiarazioni di voto alla Camera sulle comunicazioni del premier Mario Draghi

