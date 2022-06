Emergenza climatica, giovedì bollino rosso in 5 città: da Bolzano a Perugia. Giuliacci: “Cinque mesi così asciutti superano il record del 1997” (Di mercoledì 22 giugno 2022) Tanti i centri urbani in cui per giovedì 23 è previsto un livello di rischio molto alto per il caldo. I bollini rossi stanno aumentando: il Ministero della Salute, che monitora 27 città italiane tramite il portale dei bollettini sulle ondate di calore, ha indicato quelle che saranno le città più bollenti. Al centro dell’attenzione, Ancona, Bologna, Bolzano, Firenze e Perugia. A Milano sono previsti 36 gradi, nonostante le piogge di mercoledì mattina. L’ondata di calore in corso, infatti, secondo Giorgio Bartolini, previsore del consorzio Lamma-Cnr e meteorologo Amro, “raggiungerà il punto massimo tra mercoledì 21 e giovedì 22, con le temperature che potranno superare i 40 gradi nelle zone interne della Sardegna e nel sud est dell’Italia”. “Le ondate di calore si verificano quando si ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 22 giugno 2022) Tanti i centri urbani in cui per23 è previsto un livello di rischio molto alto per il caldo. I bollini rossi stanno aumentando: il Ministero della Salute, che monitora 27italiane tramite il portale dei bollettini sulle ondate di calore, ha indicato quelle che saranno lepiù bollenti. Al centro dell’attenzione, Ancona, Bologna,, Firenze e. A Milano sono previsti 36 gradi, nonostante le piogge di mercoledì mattina. L’ondata di calore in corso, infatti, secondo Giorgio Bartolini, previsore del consorzio Lamma-Cnr e meteorologo Amro, “raggiungerà il punto massimo tra mercoledì 21 e22, con le temperature che potranno superare i 40 gradi nelle zone interne della Sardegna e nel sud est dell’Italia”. “Le ondate di calore si verificano quando si ...

Pubblicità

Paleocristianoo : RT @UrbanusVIII: #TG1 10/05/2007 In #Russia modificano il clima per garantire la buona riuscita degli eventi, evitando inutili acquazzoni.… - SashaColautti : I Governi d'Europa ci impongono l'economia di #guerra, e il padronato chiede rinvio #transizione ecologica con buon… - leehooniepriv : RT @Alpha___Lyrae: Quando vi diciamo che essere vegani è una tutela per le persone oltre che per gli animali è anche perché in situazioni d… - rivxlryendshere : RT @Alpha___Lyrae: Quando vi diciamo che essere vegani è una tutela per le persone oltre che per gli animali è anche perché in situazioni d… - _baekhyunvelvet : RT @Alpha___Lyrae: Quando vi diciamo che essere vegani è una tutela per le persone oltre che per gli animali è anche perché in situazioni d… -