Emergenza casa Fondazione Caritas Firenze | serve più collaborazione tra pubblico e privato sociale

(Di mercoledì 22 giugno 2022) “Soluzioni all’abitativa possono emergere soltanto dal quotidiano e proficuo confronto tra enti pubblici e privati”. A dirlo è Vincenzo Lucchetti, presidente dellaSolidarietàdi, in riferimento alle 3.200 domande arrivate al Comune diper le abitazioni Erp. “Il tema dellae dei costi legati all’abitare – spiega Lucchetti – è centrale e richiede la mobilitazione di istituzioni, Terzo Settore e privati cittadini. L’Covid ha ampliato le condizioni di diseguaglianza incrementando la forbice tra ricchi e poveri. Nel corso del 2020 sono stati molteplici gli interventi regionali per la lotta alla povertà, ma ognuna di queste misure non potrà essere reiterata nel tempo”. “L’autonomia abitativa costituisce uno degli ...