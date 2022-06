Pubblicità

LocalPage3 : Emergenza alcol e malattie metaboliche cause principali di steatosi e cirrosi epatica. I clinici: “Serve rivedere i… -

Adnkronos

...due anni a seguito del lungo periodo di limitazioni sociali e relazionali legati all'... in particolare per quanto riguarda cannabinoidi e. Molto elevate anche le percentuali di giovani ...Il 20enne, soccorso da due equipaggi dell'Agenzia regionaleurgenza arrivati con ... Sul caso indaga la polizia di Stato che ha sentito il racconto del ferito, un po' stordito dall'e ... Emergenza alcol e malattie metaboliche cause principali di steatosi e cirrosi epatica. I clinici: “Serve rivedere i piani nazionali di prevenzione e creare percorsi diagnostici terapeutici di facile rinvio” SAN BENEDETTO - Notte di emergenza ancora una volta per la movida. A farne le spese stavolta sono stati tre ragazzi, tra i 20 e i 22 anni, che sono finiti al Pronto soccorso per aver bevuto troppo.Agenti del reparto Tutela emergenza sociale e minori della Polizia municipale, di Napoli hanno intercettato due minori intenti a consumare alcolici in vico dei Carrozzieri a Monteoliveto.