Emanuela Orlandi choc: “Messaggi Whatsapp su telefoni riservati della Santa Sede riconducono a lei” (Di mercoledì 22 giugno 2022) Un incubo che lo perseguita da quasi 40 anni, un’assenza, quella dell’amata sorella, che si è tradotto in una presenza fissa nella sua mente. Ed oggi, come ripete esattamente da 39 anni, anche in occasione di questo 22 giugno è tornato a ricordare la sua Emanuela con un sit-in, in Largo Giovanni XXIII, nella Capitale. Un mistero di quelli veri, che tolgono il respiro, quello di Emanuela Orlandi, improvvisamente come inghiottita da un buco nero. Negli ani sono state seguite ogni sorta di pista: dai terroristi bulgari, ai turchi, dal Kgb, dagli spietati banchieri criminali, fino alla Banda della Magliana, ma ogni volta è stato un buco nell’acqua. Pietro Orlandi: “Siamo ad un punto di svolta, ma abbiamo bisogno di persone che lavorano in Vaticano” Eppure stavolta, quando ormai nessuno si aspettava più ... Leggi su italiasera (Di mercoledì 22 giugno 2022) Un incubo che lo perseguita da quasi 40 anni, un’assenza, quella dell’amata sorella, che si è tradotto in una presenza fissa nella sua mente. Ed oggi, come ripete esattamente da 39 anni, anche in occasione di questo 22 giugno è tornato a ricordare la suacon un sit-in, in Largo Giovanni XXIII, nella Capitale. Un mistero di quelli veri, che tolgono il respiro, quello di, improvvisamente come inghiottita da un buco nero. Negli ani sono state seguite ogni sorta di pista: dai terroristi bulgari, ai turchi, dal Kgb, dagli spietati banchieri criminali, fino alla BandaMagliana, ma ogni volta è stato un buco nell’acqua. Pietro: “Siamo ad un punto di svolta, ma abbiamo bisogno di persone che lavorano in Vaticano” Eppure stavolta, quando ormai nessuno si aspettava più ...

