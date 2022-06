Elisabetta Canalis “Dopo l’incontro festeggia scoprendo tutto!” che gioia! FOTO (Di mercoledì 22 giugno 2022) Elisabetta Canalis è al massimo della forma atletica, il fisico da gara messo in mostra per i suoi followers ha fatto impazzire il web PER NON PERDERTI NESSUN AGGIORNAMENTO SEGUICI SUL NOSTRO INSTAGRAM Dopo le fatiche dell’esordio sul ring Elisabetta Canalis si sta concedendo un po’ di meritato relax, la gara d’esordio di Domenica l’ha vista vincitrice Questo articolo è stato pubblicato prima Sportnews.eu. Leggi su sportnews.eu (Di mercoledì 22 giugno 2022)è al massimo della forma atletica, il fisico da gara messo in mostra per i suoi followers ha fatto impazzire il web PER NON PERDERTI NESSUN AGGIORNAMENTO SEGUICI SUL NOSTRO INSTAGRAMle fatiche dell’esordio sul ringsi sta concedendo un po’ di meritato relax, la gara d’esordio di Domenica l’ha vista vincitrice Questo articolo è stato pubblicato prima Sportnews.eu.

Pubblicità

redazionerumors : La showgirl sarda ha postato un nuovo seducente scatto in bikini che ha lasciato tutti senza parole: guardiamo insi… - infoitcultura : Elisabetta Canalis, le prime parole dopo la vittoria sul ring - muffvns : RT @Useppe00: Chiuderei notando che 24 ore dopo, in prima fila agli Oscar, a battere le mani per Sandra nostra c'era 'anche un po' d'Italia… - Arma_r0l0 : Serena autieri che dice una tazza di Napoli con i faraglioni di Capri dietro same vibes di Elisabetta canalis che d… - leone52641 : RT @SN4IFUN: ?? Da Striscia al ring il passo non è stato breve, ma comunque, ovunque vada, Elisabetta non passa di certo inosservata! ?? #Can… -