Elisa Isoardi confermata nella nuova domenica pomeriggio di Rai2 (Di mercoledì 22 giugno 2022) Elisa Isoardi La conferma è arrivata. Palinsesti alla mano, Elisa Isoardi sarà uno dei volti della nuova stagione di Rai2. La conduttrice si accaparra la domenica pomeriggio, dove fino allo scorso anno campeggiava Quelli che il calcio. Ad attenderla, per la precisione, lo slot che va dalle 15 alle 16. Per lei un nuovo programma che sarà prodotto da Endemol Shine Italia. Elisa sarà on the road, come ai tempi di Linea Verde, su e giù per l’Italia. Una nuova sfida che arriva dopo 2 anni dall’addio a La Prova del Cuoco, una stagione da ‘concorrente’ (Ballando con le Stelle e L’Isola dei Famosi), e un’altra in panchina in attesa del progetto che sarebbe arrivato. La Isoardi dovrà vedersela con la ... Leggi su davidemaggio (Di mercoledì 22 giugno 2022)La conferma è arrivata. Palinsesti alla mano,sarà uno dei volti dellastagione di. La conduttrice si accaparra la, dove fino allo scorso anno campeggiava Quelli che il calcio. Ad attenderla, per la precisione, lo slot che va dalle 15 alle 16. Per lei un nuovo programma che sarà prodotto da Endemol Shine Italia.sarà on the road, come ai tempi di Linea Verde, su e giù per l’Italia. Unasfida che arriva dopo 2 anni dall’addio a La Prova del Cuoco, una stagione da ‘concorrente’ (Ballando con le Stelle e L’Isola dei Famosi), e un’altra in panchina in attesa del progetto che sarebbe arrivato. Ladovrà vedersela con la ...

Pubblicità

infoitcultura : Elisa Isoardi pronta a tornare in tv, è ufficiale: sfida con Mara Venier - infoitcultura : Elisa Isoardi, scontro con Mara Venier e Maria De Filippi: incredibile indiscrezione - ParliamoDiNews : Elisa Isoardi, arrivo il nuovo programma su Rai Due #Gossipitaliano #gossipUSA #isoladeifamosi2022 #ChiaraFerragni… - infoitcultura : Elisa Isoardi in onda contro Venier e De Filippi: cosa farà su Rai Due - infoitcultura : Elisa Isoardi confermata per la domenica pomeriggio di Rai 2 -