Elena Del Pozzo, oggi i funerali a Catania (Di mercoledì 22 giugno 2022) (Adnkronos) – Lutto cittadino oggi a Mascalucia, nel catanese, in occasione dei funerali della piccola Elena Del Pozzo, la bimba uccisa dalla madre, Martina Patti, rea confessa, in un campo vicino alla loro abitazione. Lo ha stabilito con un'ordinanza sindacale il sindaco Vincenzo Magra. Le esequie, officiate dall'arcivescovo monsignor Luigi Renna, si terranno oggi pomeriggio, alle 17, nella Cattedrale di Catania. Per dare a tutti la possibilità di seguirli, la diretta della funzione verrà trasmessa sui canali Youtube e Facebook della Diocesi di Catania e in Tv su Telecolor. "E' doveroso – ha detto il primo cittadino – rappresentare alla famiglia di Elena, la vicinanza e la solidarietà da parte dell'intera cittadinanza, anche in forma pubblica e ...

