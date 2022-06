Elena Del Pozzo | il vescovo di Catania | “Non augurate tormento a mamma”

Leggi su italiasera

(Di mercoledì 22 giugno 2022) (Adnkronos) – “Tutti noi, come giudici, siamo pronti a lapidare sempre qualcuno che ha sbagliato. Ho letto su un muro della città una frase che chiedeva riposo eterno pereterno per la sua. Non credo che la piccolasarebbe d’accordo con quelle parole, come ogni bambino”. Lo afferma monsignor Luigi Renna, a chiusura dell’omelia pronunciata nella cattedrale etnea per l’ultimo saluto aDel, la bambina di 5 anni uccisa lo scorso 13 giugno a Mascalucia dalla23enne Martina Patti. Ilha esortato poi i genitori a “non insegnare la violenza delle parole ai figli, né sui social, né sui nostri muri già abbastanza sporchi. Perché un bambino non è capace di concepire vendette, sedie elettriche, patiboli ...