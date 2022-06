Edoardo parla dopo l’esperienza all’Isola | “Mi piace Estefania” Cosa è successo nel resort?

Leggi su 361magazine

(Di mercoledì 22 giugno 2022)Tavassidei Famosi ha conquistato tutti ma soprattutto il cuore di due naufraghe: Mercedesz eTavassidei Famosi ha conquistato il pubblico ma anche il cuore di due naufraghe. Non solo Mercedesz ma ancheè rimasta colpita dal suo fascino. Infatti proprioha dichiarato che lo trova bello e che avrebbe delle chances con lei. E tornato sui social, il fratello di Guendalina ed ex naufrago, che lunedì ha dovuto dire addio alla sua avventura in Honduras a causa di un infortunio alla gamba, hato proprio delle due naufraghe, così come riporta Biccy: “Mercedesz certo che mi, ma lei è sull’Isola e l’Isola non è la vita reale. La vedrò fuori per capire se mi ...