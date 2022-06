Ecuador | violenti scontri tra polizia e manifestanti indigeni | un morto Le proteste al decimo giorno – Video

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 22 giugno 2022) Un nativo amazzonico è rimasto ucciso durante uno scontro con le forze dell’ordine durante il nonodicontro il governoiano: lo ha detto all’AFP l’avvocato Lina María Espinosa, dell’Alleanza delle organizzazioni per i diritti umani. “C’è stato uno scontro e questa persona è stata colpita in faccia – ha detto -, a quanto pare da una bomboletta di gas lacrimogeni”. Questo uomo di 40 anni, del popolo quechua, faceva parte di un gruppo diche hanno bloccato la città amazzonica di Puyo, a sud di Quito. Un giovane, la notte precedente, eradopo essere caduto in un burrone durante le manifestazioni e la procura ha deciso di aprire un’indagine per presunto omicidio. La potente Confederazione delle nazionalità indigene dell’(Conaie), che ha ...