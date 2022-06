Pubblicità

I manifestanti lanciano pietre e la polizia e le forze armate rispondono sparando gas lacrimogeni e proiettili di gomma vicino al parco El Ejido, a Quito in. Le proteste sul prezzo del carburante continuano incessanti per il decimo giorno di fila. 22 giugno 2022Con queste misure attuate dal governo, il ministro dell'Interno Patricio Castillo ha dichiarato che "inon hanno più il pretesto per vandalizzare, fare blocchi stradali, attaccare la ... Ecuador, violenti scontri incessanti tra polizia e manifestanti - Mondo I manifestanti lanciano pietre e la polizia e le forze armate rispondono sparando gas lacrimogeni e proiettili di gomma vicino al parco El Ejido, a Quito in Ecuador. Le proteste sul prezzo del ...L'Ecuador parteciperà regolarmente al Mondiale del Qatar: la Commissione Disciplinare della Fifa ha archiviato il ricorso del Cile. La Federcalcio cilena aveva chiesto di sanzionare la nazionale ...