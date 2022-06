Eco Store | le cartucce ink-jet sostenibili che hanno evitato di produrre 278 tonnellate di plastica all’ambiente

Leggi su open.online

(Di mercoledì 22 giugno 2022) Da un’intuizione nata in una copisteria milanese a un grande passo sociale ed economico per il mondo dellatà. È la storia di Alessandro Gerardi che con il fratello Paolo nel 2001 ha deciso di dare vita a una nuova realtà nel mondo della stampa: la vendita di consumabili re-use per stampanti, soprattutto rigenerati e compatibili garantiti dal marchio stesso. Re-use is the future è il motto che dà la direzione al loro lavoro di tutti i giorni che si ispira al sistema dell’economia circolare: riciclo, riutilizzo e condivisione dei materiali, affinché i rifiuti si riducano al minimo indispensabile. A scuola, all’università, al lavoro, alle poste e in altri mille posti che frequentiamo tutti i giorni ci passano davanti continuamente fogli di carta. Ma quanto costa la loro stampa? Troppo, e non è più sostenibile. L’alternativa ...