“È una vergogna”, disavventura per Simona Ventura a Napoli: furioso sfogo (Di mercoledì 22 giugno 2022) . La nota presentatrice si è lasciata andare sui social Purtroppo anche per lei c’è stato un contrattempo piuttosto importante per quanto riguarda il volo che aveva prenotato. Una cancellazione improvvisa e dell’ultimo minuto che l’ha mandata fuori di testa. E’ arrivata l’estate e con L'articolo proviene da Inews24.it. Leggi su inews24 (Di mercoledì 22 giugno 2022) . La nota presentatrice si è lasciata andare sui social Purtroppo anche per lei c’è stato un contrattempo piuttosto importante per quanto riguarda il volo che aveva prenotato. Una cancellazione improvvisa e dell’ultimo minuto che l’ha mandata fuori di testa. E’ arrivata l’estate e con L'articolo proviene da Inews24.it.

Pubblicità

enpaonlus : Una vergogna da cancellare! Torture prima delle uccisioni nella indifferenza colpevole delle istituzioni ?… - martaottaviani : #Navalny trasferito in una prigione ancora più dura, giornalisti inglesi a cui viene impedito l’ingresso in #russia… - valeriafedeli : Senza remore, dando un calcio alla drammatica storia del Novecento, la destra si allea con CasaPound per il ballott… - angiolettab68 : @claudiovelardi @luigidimaio #DiMaio rappresenta la quintessenza della contraddizione. Ha dichiarato di aver comme… - ACillari : @DSantanche Ma lei ne ha coraggio a postare queste stronzate visto che lei è una di quel partito'VOLTAGABBANA'ma nn… -