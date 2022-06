“È scappata di casa”. Paura per la figlia dei due super vip: la scoperta sulla madre (Di mercoledì 22 giugno 2022) Momento complesso per la figlia di Angelina Jolie Brad Pitt: Shiloh è scappata di casa. C’è da dire che neanche la mamma sta passando un periodo facile con lei. La giovane, nata nel 2006 dal loro amore, ora si trova in una situazione di enorme stress dopo il divorzio dei genitori. A raccontarlo sono i magazine americani secondo i quali, mamma e figlia sono ai ferri corti per diversi motivi. Non solo perché la giovane è ufficialmente entrata nell’adolescenza ma anche perché è stufa della guerra tra i suoi genitori. Come ricorderete, dopo la separazione nel 2016, Brad Pitt e Angelina Jolie non sono riusciti ad instaurare un rapporto pacifico. I due infatti sono ancora in causa tra l’affidamento dei figli e la gestione delle varie proprietà. Una situazione per cui Shiloh è davvero stanca. Secondo molti, le mosse della ... Leggi su caffeinamagazine (Di mercoledì 22 giugno 2022) Momento complesso per ladi Angelina Jolie Brad Pitt: Shiloh èdi. C’è da dire che neanche la mamma sta passando un periodo facile con lei. La giovane, nata nel 2006 dal loro amore, ora si trova in una situazione di enorme stress dopo il divorzio dei genitori. A raccontarlo sono i magazine americani secondo i quali, mamma esono ai ferri corti per diversi motivi. Non solo perché la giovane è ufficialmente entrata nell’adolescenza ma anche perché è stufa della guerra tra i suoi genitori. Come ricorderete, dopo la separazione nel 2016, Brad Pitt e Angelina Jolie non sono riusciti ad instaurare un rapporto pacifico. I due infatti sono ancora in causa tra l’affidamento dei figli e la gestione delle varie proprietà. Una situazione per cui Shiloh è davvero stanca. Secondo molti, le mosse della ...

Pubblicità

nemo0703 : RT @lorenzB59: @DSantanche A daniè nun te scurda che sei una scappata di casa accolta nei fratelli di fasci. - alex_antony17 : RT @ViVilaVitaOra: Non mi sono mai fidata Bastava ascoltarli per capire che era tutta becera propaganda Gente scappata di casa in cerca di… - aldo_rovi : RT @ViVilaVitaOra: Non mi sono mai fidata Bastava ascoltarli per capire che era tutta becera propaganda Gente scappata di casa in cerca di… - MadamaButterfl8 : @nongustava Madonna se avessi visto piangere la prof per la prova sarei scappata a casa - zazoomblog : Angelina Jolie la figlia Shiloh scappata di casa: cosa è successo - #Angelina #Jolie #figlia #Shiloh -