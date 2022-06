È nato il figlio di Francesca Ferragni e Riccardo Nicoletti | la dolce foto di benvenuto

Leggi su gravidanzaonline

(Di mercoledì 22 giugno 2022)sono diventati genitori. Il 21 giugno 2022, proprio nel solstizio d’estate èil piccolo Edoardo, il primodella coppia. A dare la bella notizia sono stati proprio i neo mamma e papà con un post Instagram. “al mondo Edoardo, ancora non riusciamo a credere che ti abbiamo fatto noi”, recita la caption della serie disul suo profilo di, in cui mostra il neo, mentreli abbraccia teneramente entrambi, mentre indossa ancora il camice sterile della sala operatoria. Sotto il post sono migliaia i commenti di auguri e congratulazioni per questa nascita tanto attesa, di ...