È nato Gabriel | il figlio di Sfera Ebbasta e Angelina Fiol Lacour

Pubblicità

Dorian221190 : RT @IlContiAndrea: È nato Gabriel, il figlio di #Sferaebbasta - ioperenne : RT @IlContiAndrea: È nato Gabriel, il figlio di #Sferaebbasta - leti_luca : RT @IlContiAndrea: È nato Gabriel, il figlio di #Sferaebbasta - IlContiAndrea : È nato Gabriel, il figlio di #Sferaebbasta - adtoomuch : Oggi è nato anche Gabriel Ebbasta???? felicissima per loro! -

Sul palco saliranno Neri Parenti, Lunetta Savino, Paolo Conticini,Garko, Simona Izzo, Ricky Tognazzi e la madrina Maria Grazia Cucinotta . Il festival, presentato da Nadia La Malfa, è...Lui non è solo il primo presidente di sinistra della Colombia, è anche il primonella costa ... Alberto Fernández in Argentina,Boric in Cile, Luis Arce in Bolivia e Pedro Castillo in Perù,...Il figlio di Sfera Ebbasta è nato oggi, mercoledì 22 giugno 2022, alle 8.30 di stamattina. Questo l’annuncio del rapper: “Tutto quello che farò sarà per te. Benvenuto Gabriel Boschetti Fiol”. Mamma ...Fiocco azzurro in casa Boschetti: è nato Gabriel, il primogenito del rapper Sfera Ebbasta. L'annuncio è stato dato su Instagram ...