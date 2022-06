“È nato!”. Fiocco celeste per il cantante italiano: papà per la prima volta (Di mercoledì 22 giugno 2022) Fiocco celeste per il cantante italiano, diventato papà per la prima volta il 22 giugno 2022: è nato il primogenito di Sfera Ebbasta. Il trapper di Cinisello Balsamo e la compagna modella, Angelina Lacour, hanno annunciato l’arrivo di un maschietto di nome Gabriel Boschetti Fiol. Sfera Ebbasta, 29 anni, si mostra per la prima volta al pubblico in vesti di papà: tenerissima la foto in cui tiene il suo piccolo Gabriel in braccio. “Tutto quello che farò sarà per te”, la dedica lasciata sotto al post che naturalmente è stato invaso di like e commenti anche da parte di tanti volti noti. Sfera Ebbasta papà: nato il primo figlio Anche la neo mamma e compagna di Sfera Ebbasta Angelina Lacour ha ... Leggi su caffeinamagazine (Di mercoledì 22 giugno 2022)per il, diventatoper lail 22 giugno 2022: è nato il primogenito di Sfera Ebbasta. Il trapper di Cinisello Balsamo e la compagna modella, Angelina Lacour, hanno annunciato l’arrivo di un maschietto di nome Gabriel Boschetti Fiol. Sfera Ebbasta, 29 anni, si mostra per laal pubblico in vesti di: tenerissima la foto in cui tiene il suo piccolo Gabriel in braccio. “Tutto quello che farò sarà per te”, la dedica lasciata sotto al post che naturalmente è stato invaso di like e commenti anche da parte di tanti volti noti. Sfera Ebbasta: nato il primo figlio Anche la neo mamma e compagna di Sfera Ebbasta Angelina Lacour ha ...

