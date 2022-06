Dybala-Inter, salta tutto: clamorosa decisione della Joya, ecco dove andrà (Di mercoledì 22 giugno 2022) Sembrava tutto fatto per il passaggio di Dybala all’Inter ma, nelle ultime ore, l’affare sembra essere clamorosamente saltato. Nella scorsa stagione la Juventus, oltre ad aver ottenuto risultati sportivi non proprio da ricordare, è stata costretta a fare i conti con due addii pesantissimi: Chiellini e Dybala. Da una parte il leader difensivo, giocatore fondamentale per la retroguardia bianconera mentre dall’altra l’attaccante in grado di cambiare le sorti del match in qualsiasi momento grazie alla sua infinita qualità. Le lacrime, con cui ha salutato il suo pubblico all’ultima partita casalinga, hanno testimoniato tutto il dispiacere della Joya nel non poter continuare la carriera in maglia bianconera. LaPressePer mesi si è parlato del ... Leggi su juvedipendenza (Di mercoledì 22 giugno 2022) Sembravafatto per il passaggio diall’ma, nelle ultime ore, l’affare sembra esserementeto. Nella scorsa stagione la Juventus, oltre ad aver ottenuto risultati sportivi non proprio da ricordare, è stata costretta a fare i conti con due addii pesantissimi: Chiellini e. Da una parte il leader difensivo, giocatore fondamentale per la retroguardia bianconera mentre dall’altra l’attaccante in grado di cambiare le sorti del match in qualsiasi momento grazie alla sua infinita qualità. Le lacrime, con cui ha salutato il suo pubblico all’ultima partita casalinga, hanno testimoniatoil dispiacerenel non poter continuare la carriera in maglia bianconera. LaPressePer mesi si è parlato del ...

