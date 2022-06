Dramma Mediaset, necessario l’intervento d’urgenza: “Non potrò tornare com’ero prima” | La situazione è gravissima (Di mercoledì 22 giugno 2022) Un concorrente dell’Isola dei famosi 16 è costretto a sottoporsi ad un intervento chirurgico. Le sue condizioni non promettono bene I milioni di telespettatori che seguono settimanalmente l’Isola dei famosi si stanno apprestando a conoscere il nome del vincitore. A separarci dalla finale ci sono soltanto gli ultimi giorni, con pochi naufraghi rimasti ormai a giocarsi le rispettive possibilità di successo. Nella puntata di lunedì 21 giugno è stato annunciato il ritiro forzato di Edoardo Tavassi. Ilary Blasi, conduttrice dell’Isola dei famosi (Websource)Il fratello di Guendalina ha accusato un brutto problema al ginocchio che ha compromesso la sua mobilità. I medici, nonostante la grinta dell’uomo, sono stati costretti a dichiararlo inabile a proseguire il suo cammino. La sorella, proprio per questo motivo, ieri sera non si è presentata in studio. La donna ha appreso ... Leggi su ildemocratico (Di mercoledì 22 giugno 2022) Un concorrente dell’Isola dei famosi 16 è costretto a sottoporsi ad un intervento chirurgico. Le sue condizioni non promettono bene I milioni di telespettatori che seguono settimanalmente l’Isola dei famosi si stanno apprestando a conoscere il nome del vincitore. A separarci dalla finale ci sono soltanto gli ultimi giorni, con pochi naufraghi rimasti ormai a giocarsi le rispettive possibilità di successo. Nella puntata di lunedì 21 giugno è stato annunciato il ritiro forzato di Edoardo Tavassi. Ilary Blasi, conduttrice dell’Isola dei famosi (Websource)Il fratello di Guendalina ha accusato un brutto problema al ginocchio che ha compromesso la sua mobilità. I medici, nonostante la grinta dell’uomo, sono stati costretti a dichiararlo inabile a proseguire il suo cammino. La sorella, proprio per questo motivo, ieri sera non si è presentata in studio. La donna ha appreso ...

