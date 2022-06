(Di mercoledì 22 giugno 2022) Ilsi consuma indeldel Duomo di Firenze, uno dei luoghi più suggestivi e visitati del mondo. E oggi anche il posto dove unamericano è morto in seguito a un. L’uomo, 67enne, ha cominciato a sentirsi male all’improvviso. E purtroppo, nonostante i soccorsi – complicati dall’altezza del posto – è arrivato esanime in ospedale. I visitatori presenti sulladel Duomo di Santa Maria del Fiore a Firenze, secondo quanto si apprende, sono stati fatti scendere. L’accesso è stato temporaneamente sospeso almeno fino al termine delle operazioni di soccorso. Intanto, restano ancora da capire le cause del. Firenze:si sente male sulladi ...

Pubblicità

SecolodItalia1 : Dramma in cima alla Cupola del Brunelleschi: turista Usa ha un malore e muore in ambulanza (video)… -

Secolo d'Italia

Due alpinisti sono morti marted durante l'ascensione dello Scheideggwetterhorn, unadi 3360 metri situata sopra Grindelwald, nell'Oberland bernese. Per chiarire le cause delstata aperta un'inchiesta, indica una nota diramata oggi dalla polizia cantonale e dal ministero ...Marvel è un prodotto teen, lo è daa fondo, e questo può essere visto sia come un pregio che ... Non sono elementi banali o facili da comunicare, così come ildi chi è della seconda ... Dramma in cima alla Cupola del Brunelleschi: turista Usa ha un malore e muore in ambulanza (video) I loro corpi sono stati ritrovati ieri a mezzogiorno nella regione, dopo una vasta operazione di ricerca lanciata ieri mattina all'annuncio della loro scomparsa ...Il 69 enne è precipitato mentre stava soccorrendo una donna in difficoltà con i suoi figli piccoli. Mondo dell'alpinismo in lutto.