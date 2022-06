Doppietta del Monza: ufficiale Ranocchia, fatta per Cragno (Di mercoledì 22 giugno 2022) In attesa dei primi colpi di mercato delle big, si scalda quello delle neopromosse con la Doppietta del Monza che si assicura i primi due rinforzi in vista della prossima stagione: il difensore Andrea Ranocchia e il portiere Alessio Cragno. Vediamo nel dettaglio queste due operazioni. Ranocchia-Cragno: quali sono i termini della Doppietta del Monza? I brianzoli sistemano la difesa con l’ex nerazzurro che ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2024. Classe 1988, lascia l’Inter dopo 223 presenze complessive in 11 stagioni, intervallate dalle esperienze con Sampdoria (2016), e Hull City(2017). Con l’Inter ha conquistato uno scudetto, una Supercoppa Italiana e uña Coppa Italia. Le prime parole di Andrea Ranocchia Dopo aver ... Leggi su sport.periodicodaily (Di mercoledì 22 giugno 2022) In attesa dei primi colpi di mercato delle big, si scalda quello delle neopromosse con ladelche si assicura i primi due rinforzi in vista della prossima stagione: il difensore Andreae il portiere Alessio. Vediamo nel dettaglio queste due operazioni.: quali sono i termini delladel? I brianzoli sistemano la difesa con l’ex nerazzurro che ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2024. Classe 1988, lascia l’Inter dopo 223 presenze complessive in 11 stagioni, intervallate dalle esperienze con Sampdoria (2016), e Hull City(2017). Con l’Inter ha conquistato uno scudetto, una Supercoppa Italiana e uña Coppa Italia. Le prime parole di AndreaDopo aver ...

