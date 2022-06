Dopo il nuoto, anche il rugby dice no alle donne transgender: “Vantaggi sproporzionati” (Di mercoledì 22 giugno 2022) Ci risiamo. Dopo lo stop nel nuoto, anche il mondo del rugby dice no alle donne transgender, in quanto queste atlete avrebbero “Vantaggi sproporzionati rispetto agli altri”. Lo si evince dal comunicato diffuso dall’International rugby League (IRL) con il quale è stato vietato alle donne transgender di giocare nella lega internazionale di rugby femminile. Un nuovo stop, Dopo che lunedì scorso la Federazione internazionale di nuoto (Fina) ha imposto il divieto alle atlete trans* di competere in eventi di nuoto femminile d’élite. La International rugby ... Leggi su luce.lanazione (Di mercoledì 22 giugno 2022) Ci risiamo.lo stop nelil mondo delno, in quanto queste atlete avrebbero “rispetto agli altri”. Lo si evince dal comunicato diffuso dall’InternationalLeague (IRL) con il quale è stato vietatodi giocare nella lega internazionale difemminile. Un nuovo stop,che lunedì scorso la Federazione internazionale di(Fina) ha imposto il divietoatlete trans* di competere in eventi difemminile d’élite. La International...

