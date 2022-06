Dopo il gas ci si mette la siccità. E Cingolani pensa al carbone (Di mercoledì 22 giugno 2022) Da una parte l’emergenza gas con Mosca che continua il braccio di ferro con l’Europa e dunque con l’Italia, dall’altra il caro energia con i prezzi dei carburanti che continuano a salire. E ora anche il problema enorme della siccità. Gas e siccità, l’Italia appare stretta in una morsa ed è costretta a ricorrere a misure estreme L’Italia appare stretta in una morsa ed è costretta a ricorrere a misure estreme. La situazione del fiume Po sotto di otto metri costringe nel piacentino Enel Green Power a spegnere temporaneamente le turbine della centrale idroelettrica di Isola Serafini di San Nazzaro (Monticelli). La centrale funziona grazie all’acqua del Po che viene deviata dal suo corso e fatta confluire all’interno di turbine che, muovendo i loro meccanismi, producono energia elettrica. Se l’acqua è scarsa queste turbine non possono lavorare ed è quello ... Leggi su lanotiziagiornale (Di mercoledì 22 giugno 2022) Da una parte l’emergenza gas con Mosca che continua il braccio di ferro con l’Europa e dunque con l’Italia, dall’altra il caro energia con i prezzi dei carburanti che continuano a salire. E ora anche il problema enorme della. Gas e, l’Italia appare stretta in una morsa ed è costretta a ricorrere a misure estreme L’Italia appare stretta in una morsa ed è costretta a ricorrere a misure estreme. La situazione del fiume Po sotto di otto metri costringe nel piacentino Enel Green Power a spegnere temporaneamente le turbine della centrale idroelettrica di Isola Serafini di San Nazzaro (Monticelli). La centrale funziona grazie all’acqua del Po che viene deviata dal suo corso e fatta confluire all’interno di turbine che, muovendo i loro meccanismi, producono energia elettrica. Se l’acqua è scarsa queste turbine non possono lavorare ed è quello ...

