Dopo i vaccini, Rna in agricoltura. Per fronteggiare la crisi alimentare (Di mercoledì 22 giugno 2022) Non solo la siccità, ma anche il ritardo sulle biotecnologie che consentirebbero di contrastare i parassiti che devastano i raccolti. Le risposte e la sostenibilità dell’agricoltura alle sfide ambientali e geopolitiche non sarà realizzata inseguendo l’utopia del biologico imposto come dogma, ma utilizzando tecnologie che si sono rivelate sicure e sostenibili Leggi su huffingtonpost (Di mercoledì 22 giugno 2022) Non solo la siccità, ma anche il ritardo sulle biotecnologie che consentirebbero di contrastare i parassiti che devastano i raccolti. Le risposte e la sostenibilità dell’alle sfide ambientali e geopolitiche non sarà realizzata inseguendo l’utopia del biologico imposto come dogma, ma utilizzando tecnologie che si sono rivelate sicure e sostenibili

Pubblicità

Open_gol : La nuova variante “buca” i vaccini. Ed è diventata dominante in pochi giorni. Febbre, inappetenza, forte mal di gol… - fanpage : Nuovi positivi quintuplicati in pochi giorni a Milano, dove anche il primo cittadino Sala è chiuso in casa dopo l'e… - fatima_lorrai : RT @HuffPostItalia: Dopo i vaccini, Rna in agricoltura. Per fronteggiare la crisi alimentare - HuffPostItalia : Dopo i vaccini, Rna in agricoltura. Per fronteggiare la crisi alimentare - silvano2021 : @BarillariDav Perché dopo due anni ancora non avete capito un cazzo a cosa servono i vaccini -