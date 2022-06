Don Matteo | Decisione categorica | “Non ci sono speranze” | grande delusione tra i fan

Leggi su specialmag

(Di mercoledì 22 giugno 2022)ufficiale ed irremovibile per l’amatissima fiction di Rai 1, Donin vista dell’estate: i fan dovranno rassegnarsidrastica per Don(screenshot RaiPlay)La fiction Don, giunta ormai alla sua tredicesima stagione, ha conquistato tutti. L’ultimo appuntamento andato in onda in prima serata ha registrato nuovi ascolti record. Non è cambiato nulla nemmeno quando lo storico attore protagonista Terence Hill ha lasciato il suo posto al più giovane Raul Bova. Lo conferma anche ladella rete di mandare in onda le repliche nel pomeriggio di Rai 1: in questo momento è in corso la sesta stagione. Questa volta però la rete ha scelto di trasmettere le repliche alle 14 suscitando del malcontento nei telespettatori e negli affezionati. Don ...