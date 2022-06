“Dolore e stanchezza si fanno sentire”. Giorgia Soleri balla contro il “male” su Instagram (Di mercoledì 22 giugno 2022) Giorgia Soleri ha sempre parlato molto apertamente della malattia, dei dolori e delle sofferenze contro cui ha lottato per tanti anni. Nell’ultimo periodo, ha ammesso che la stanchezza è tornata in modo “prepotente e distruttivo”. Lo ha fatto scrivendo un lungo post su Instagram, che ci è di grande ispirazione, non solo per le sue parole, ma per gli scatti a corredo della didascalia, dove la vediamo “ballare contro il male”. Foto evocative e suggestive che ci ricordano che aggrapparsi alla vita serve – e aiuta sempre. Giorgia Soleri, il ballo contro la malattia su Instagram Non è facile, non è per nulla semplice alzarsi in piedi contro la malattia, soprattutto quando ... Leggi su dilei (Di mercoledì 22 giugno 2022)ha sempre parlato molto apertamente della malattia, dei dolori e delle sofferenzecui ha lottato per tanti anni. Nell’ultimo periodo, ha ammesso che laè tornata in modo “prepotente e distruttivo”. Lo ha fatto scrivendo un lungo post su, che ci è di grande ispirazione, non solo per le sue parole, ma per gli scatti a corredo della didascalia, dove la vediamo “reil”. Foto evocative e suggestive che ci ricordano che aggrapparsi alla vita serve – e aiuta sempre., il ballola malattia suNon è facile, non è per nulla semplice alzarsi in piedila malattia, soprattutto quando ...

Pubblicità

achepuntosei : Li riconosci il dolore e la stanchezza in certe persone, soprattutto dalla velocità con cui parlano di aperitivi e organizzano cene. - bikermony : RT @ferraralberto: Ogni giorno è un'occasione per far risplendere quello che abbiamo dentro di noi: bontà, luce, allegria, certo non diment… - MAURO72016404 : RT @ferraralberto: Ogni giorno è un'occasione per far risplendere quello che abbiamo dentro di noi: bontà, luce, allegria, certo non diment… - mg59leone : RT @ferraralberto: Ogni giorno è un'occasione per far risplendere quello che abbiamo dentro di noi: bontà, luce, allegria, certo non diment… - buronjek : RT @ferraralberto: Ogni giorno è un'occasione per far risplendere quello che abbiamo dentro di noi: bontà, luce, allegria, certo non diment… -