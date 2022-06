Ditonellapiaga: il 24 giugno esce il nuovo singolo “Disco (I Love It)” (Di mercoledì 22 giugno 2022) A poco più di quattro mesi dall’uscita del suo acclamato album d’esordio Camouflage, dopo aver fatto saltare in piedi la platea sanremese e innamorare il pubblico italiano con la sua Chimica, nel pieno di un tour che la sta portando su e giù per la Penisola, esce il 24 giugno Disco (I Love It), il nuovo singolo di Ditonellapiaga per Dischi Belli/BMG Italy. Scritto da Margherita Carducci, vero nome della nuova icona del più sofisticato pop italiano, insieme all’inseparabile duo bbprod e a Simone Privitera, il nuovo brano canta “la fine di un amore e l’inizio dell’estate che si scontrano, si mischiano e si raccontano lungo le linee tratteggiate di una litoranea. E tra i sedili posteriori di una vecchia panda e le note di un Disco dei ... Leggi su metropolitanmagazine (Di mercoledì 22 giugno 2022) A poco più di quattro mesi dall’uscita del suo acclamato album d’esordio Camouflage, dopo aver fatto saltare in piedi la platea sanremese e innamorare il pubblico italiano con la sua Chimica, nel pieno di un tour che la sta portando su e giù per la Penisola,il 24(IIt), ildiper Dischi Belli/BMG Italy. Scritto da Margherita Carducci, vero nome della nuova icona del più sofisticato pop italiano, insieme all’inseparabile duo bbprod e a Simone Privitera, ilbrano canta “la fine di un amore e l’inizio dell’estate che si scontrano, si mischiano e si raccontano lungo le linee tratteggiate di una litoranea. E tra i sedili posteriori di una vecchia panda e le note di undei ...

Pubblicità

_Camilla98_ : @rizhasnice @ditonellapiaga A Bologna ha fatto un concerto il 4 Giugno, ma spero torni prestissimo. Io c’ero anche… - ditonellapiaga : Amici, il 22 giugno a Roma e il 23 giugno a Milano faccio un piccolo party per DISCO (I love It), se volete parteci… - LAlimini76 : RT @itparade_: Il nuovo singolo di @ditonellapiaga “Disco (I Love It)” verrà rilasciato questo venerdì 24 giugno. - frncsrin : RAGA RAGAAAAA IO PAZZAAAAA SIIIIIIII #ditonellapiaga @ditonellapiaga NON VEDO L’ORA CHE ARRIVI LA MEZZANOTTE DEL 24… - GioCellRed : L’annuncio di Noemi e Carl Brave alle 14 e il nuovo singolo di ditonellapiaga il 24 giugno GRAZIE -

Disco (I love it), Ditonellapiaga: testo, video, significato della canzone Soundsblog Ditonellapiaga: il 24 giugno esce il nuovo singolo “Disco (I Love It)” esce il 24 giugno Disco (I Love It), il nuovo singolo di Ditonellapiaga per Dischi Belli/BMG Italy. Scritto da Margherita Carducci, vero nome della nuova icona del più sofisticato pop italiano, ... Disco (I love it), Ditonellapiaga: testo, video, significato della canzone Disco (I love it): testo, video ufficiale, significato, audio della nuova canzone di Ditonellapiaga in uscita il 24 giugno 2022 ... esce il 24 giugno Disco (I Love It), il nuovo singolo di Ditonellapiaga per Dischi Belli/BMG Italy. Scritto da Margherita Carducci, vero nome della nuova icona del più sofisticato pop italiano, ...Disco (I love it): testo, video ufficiale, significato, audio della nuova canzone di Ditonellapiaga in uscita il 24 giugno 2022 ...