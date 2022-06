Disney +, il 26 luglio debutta in Italia la serie latinoamericana “Santa Evita” dall’omonimo bestseller (Di mercoledì 22 giugno 2022) Disney+ ha annunciato che la nuova serie thriller latinoamericana Santa Evita debutterà in Italia su Star all’interno di Disney+ il 26 luglio. La serie composta da sette episodi, basata sull’omonimo best seller dell’autore argentino Tomás Eloy Martínez, segue l’affascinante storia del corpo imbalsamato di Eva Perón, rimasto senza sepoltura per tre anni in attesa della costruzione di un monumento mai completato. Santa Evita è la storia di un corpo senza tomba e della leggenda che ne è scaturita. Nel 1955, un colpo di stato militare in Argentina rovesciò l’allora presidente Juan Domingo Perón e il corpo di Evita fu nascosto per 16 anni per Evitare che diventasse un ... Leggi su secoloditalia (Di mercoledì 22 giugno 2022)+ ha annunciato che la nuovathrillerdebutterà insu Star all’interno di+ il 26. Lacomposta da sette episodi, basata sull’omonimo best seller dell’autore argentino Tomás Eloy Martínez, segue l’affascinante storia del corpo imbalsamato di Eva Perón, rimasto senza sepoltura per tre anni in attesa della costruzione di un monumento mai completato.è la storia di un corpo senza tomba e della leggenda che ne è scaturita. Nel 1955, un colpo di stato militare in Argentina rovesciò l’allora presidente Juan Domingo Perón e il corpo difu nascosto per 16 anni perre che diventasse un ...

Pubblicità

SecolodItalia1 : Disney +, il 26 luglio debutta in Italia la serie latinoamericana “Santa Evita” dall’omonimo bestseller… - marvelcinemaita : Marvel Studios’ Assembled: il dietro le quinte di ‘Doctor Strange nel Multiverso della Follia’ dal 1° luglio su Disn - fantasy_magazin : Il film #ThePrincess arriverà a luglio su @DisneyPlus - michele_bulgini : @desm_ondthegrey Io ci vado il 7 luglio ho preso una camera in un hotel Disney così da poter stare due giorni e avere i due pacchetti - fisco24_info : The Princess fantasy azione con Joey King su Disney Plus: dal 1 Luglio un'eroina ribelle -