"Disastro mondiale". Dalla Cina tuonano sulle sanzioni: segnale di allarme per l'umanità (Di mercoledì 22 giugno 2022) Un'arma spuntata. Che manca della necessaria capacità di essere risolutiva. Ma che, al tempo stesso, rischia di provocare danni irreparabili a chi la usa. Ne è profondamente convinto Xi Jinping, che torna a criticare le sanzioni contro la Russia. Secondo il leader cinese, intervenuto all'apertura del Brics Business Forum "imporre sanzioni in modo ostinato porterà disastri per le persone nel mondo". Xi, riporta l'agenzia Xinhua, ha usato termini perentori, come "boomerang" e "armi a doppio taglio". Parole che impongono, o almeno dovrebbero farlo, una profonda riflessione. Per il presidente cinese "coloro che politicizzano, sfruttano e trasformano in un'arma l'economia globale e impongono in modo ostinato sanzioni approfittando del dominio nei sistemi finanziari e monetari internazionali finiranno per danneggiare altri e se ...

