Diritti umani: Evangelisti (Iv), 'stupri di guerra sono atti genocidiari' (Di mercoledì 22 giugno 2022) Roma, 22 giu. (Adnkronos) - "L'impegno che chiediamo oggi non è solo rivolto all'implementazione degli strumenti a disposizione della Corte penale internazionale, ma è teso a considerare uno degli orrori peggiori delle guerre, lo stupro, come atto di natura genocidiaria. La violenza sessuale risulta infatti una pratica frequente anche per dare attuazione a politiche genocidiarie". Cosi la senatrice di Italia Viva Elvira Lucia Evangelista, esponente della commissione Diritti umani, durante la discussione della mozione sulle donne vittime di violenza durante le guerre. "Tale relazione sembra essere stata avallata in più occasioni anche dalla giurisprudenza penale internazionale e, in particolare, dal Tribunale penale internazionale per il Ruanda e dal Tribunale penale internazionale per la ex-Jugoslavia. ... Leggi su iltempo (Di mercoledì 22 giugno 2022) Roma, 22 giu. (Adnkronos) - "L'impegno che chiediamo oggi non è solo rivolto all'implementazione degli strumenti a disposizione della Corte penale internazionale, ma è teso a considerare uno degli orrori peggiori delle guerre, lo stupro, come atto di naturaa. La violenza sessuale risulta infuna pratica frequente anche per dare attuazione a politichee". Cosi la senatrice di Italia Viva Elvira Lucia Evangelista, esponente della commissione, durante la discussione della mozione sulle donne vittime di violenza durante le guerre. "Tale relazione sembra essere stata avallata in più occasioni anche dalla giurisprudenza penale internazionale e, in particolare, dal Tribunale penale internazionale per il Ruanda e dal Tribunale penale internazionale per la ex-Jugoslavia. ...

rubio_chef : Certo. Armi e soldi quanti ne volete, tanto in Italia la sanità funziona, lavoriamo 4 giorni a settimana, i salari… - ItalyMFA : A #Coopera 2??0??2??2?? si affronteranno le principali sfide globali: dalla sicurezza alimentare, alla povertà, pa… - Radio1Rai : Estradizione #Assange “Ci sono speranze, non è finita. La Corte Europea dei diritti umani può ancora fare ricorso.… - giu33liana : #HaveDemocracy #FacciamoRete #DirittiCivili #DirittiUmani #Turchia Ergastolo aggravato dalla pena dell'isolamento… - Mafara72 : RT @SMaurizi: Julian #Assange NON ha alcuna speranza che Tribunali e Corti lo salvino,fatta eccezione per Corte Europea Dei Diritti Umani,… -