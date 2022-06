Di Marzio sul Monza | “Società molto attiva sul mercato | contatti con Juventus ed Atalanta | le ultime”

Leggi su seriea24

(Di mercoledì 22 giugno 2022) DI– Gianluca Di, giornalista Sky ed esperto di calcio, ha rilasciato alcune dichiarazioni, attraverso il proprio sito ufficiale, parlando deldel. Ecco quanto affermato. “Ilnon ha assolutamente intenzione di presentarsi impreparato al prossimo campionato di Serie A. Il debutto assoluto nella massima serie è un appuntamento in cui il club biancorosso non vuole sfigurare. Si registrano in questo senso le definizioni degli ingaggi di Cragno dal Cagliari e di Ranocchia, che ha salutato l’Inter a parametro zero. Tuttavia, la lista della spesa pare non sia finita qui. Ilsta valutando la possibilità di allargare il proprio parco giocatori attraverso l’inserimento di altri possibili innesti. Questi ...