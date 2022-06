Di Marzio su Renato Sanches: “C’è il rischio che il Milan lo possa perdere, ma…” (Di mercoledì 22 giugno 2022) Gianluca Di Marzio, giornalista ed esperto di Sky Sport, ha parlato della situazione Renato Sanches in casa Milan. L’inserimento da parte del PSG sta complicando i piani della società rossonera. Inoltre, Di Marzio ha fornito nuovi dettagli anche sui rinnovi di Massara e Maldini. “Nelle ultime ore ci sono stati nuovi contatti tra RedBird e Massara e Maldini, per arrivare all’ok definitivo. La speranza è di fare tutto in questa settimana, vedremo se sarà così. I rinnovi permetterebbero al Milan di tornare ad accelerare su alcuni obiettivi. Su Sanches l’inserimento del PSG ha cambiato le condizioni, perché vuole fare un’offerta più alta. Il rischio che il Milan possa perdere Renato ... Leggi su seriea24 (Di mercoledì 22 giugno 2022) Gianluca Di, giornalista ed esperto di Sky Sport, ha parlato della situazionein casa. L’inserimento da parte del PSG sta complicando i piani della società rossonera. Inoltre, Diha fornito nuovi dettagli anche sui rinnovi di Massara e Maldini. “Nelle ultime ore ci sono stati nuovi contatti tra RedBird e Massara e Maldini, per arrivare all’ok definitivo. La speranza è di fare tutto in questa settimana, vedremo se sarà così. I rinnovi permetterebbero aldi tornare ad accelerare su alcuni obiettivi. Sul’inserimento del PSG ha cambiato le condizioni, perché vuole fare un’offerta più alta. Ilche il...

Pubblicità

serie_a24 : #Di Marzio su Renato Sanches: “C’è il rischio che il Milan lo possa perdere, ma…” - DonKalulu20 : @ScoutismoRN @G_Cobianchi E poi hanno ribadito a Di Marzio inter channel che Sven,Enzo,Renato attendono il Milan - Lilrichie798 : RT @saIva___: «Milan, in attesa della firma materiale di Massara e Maldini, c’è da dire che mantiene un fascino importante sul mercato. I g… - YBah96 : RT @saIva___: «Milan, in attesa della firma materiale di Massara e Maldini, c’è da dire che mantiene un fascino importante sul mercato. I g… - Giacomobacci2 : RT @saIva___: «Milan, in attesa della firma materiale di Massara e Maldini, c’è da dire che mantiene un fascino importante sul mercato. I g… -