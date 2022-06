Di Marzio conferma | @FCBayern | pronta offerta per #Mané del @LFC | le cifre …

Pubblicità

sportli26181512 : Di Marzio: 'Milan Femminile, dopo Asllani vicina anche Gosja Mesjasz': Sul proprio sito, Gianluca Di Marzio ha pubb… - Roberto2294RP : @WithYouFC @ilcianoromano Beh per me di Marzio rimane un cazzaro e ieri sera ne ha data la conferma, bremer senza u… - zazoomblog : Di Marzio conferma: #Calciomercato #SerieA #Sassuolo ufficiale l’arrivo di Agustin #Alvarez … - #Marzio #conferma:… - cesololinter194 : Gazzetta conferma di marzio su dybala - DryIce23 : Se serviva un’ulteriore conferma della permanenza di Rabiot, ecco Di Marzio che lo dà in uscita. -

Radio Rossonera

di Michele Cappello - Redazione DiDopo la separazione con i bianconeri, il giocatore non ha ancora trovato pretendenti serie: ... ma per ora non trovano. Per il resto, tutto tace. ...Siin tutto e per tutto - nel testo della risoluzione e nelle parola di Draghi - il ... avrebbe voluto cancellare quel decreto e alzarne lo scalpo nella sede di Campoe nell'ultimo ... Di Marzio conferma: "Accordo raggiunto per il riscatto di Messias" Le cifre Lo aveva annunciato il suo agente Oscar Damiani, domani sarà ufficiale: Andrei Radu passa in prestito dall’Inter alla Cremonese. Lo conferma anche l’esperto di mercato Gianluca Di Marzio, che conferma ...Le parole dell’esperto di mercato Gianluca Di Marzio ha parlato della situazione di mercato del Milan Femminile. Ecco le parole dell’esperto di mercato: «Continua il calciomercato del Milan Femminile, ...