Di Maria-Juventus | nuovo ostacolo Tevez | “Gli chiederò se vuole venire al Rosario Central”

Pubblicità

GoalItalia : Di Maria alla Juventus? Per Buffon è un 'sì' totale ? - romeoagresti : Confermato: la #Juventus si attende la risposta definitiva di #DiMaria entro il weekend // Confirmed: Juventus are… - forumJuventus : (Cds) 'Maratona Di Maria alla Juventus: ora è l'entourage dell'argentino a diffondere ottimismo'?… - sportli26181512 : Tevez spaventa la Juve: 'Di Maria? Pronto a convincerlo a venire al Rosario': Il neo tecnico del club argentino pro… - MondoBN : MERCATO, Per Di Maria non è solo discorso di campo. -

Aspettando Di, lapensa al centrocampo ., Allegri fa il mercato: obiettivi Renato Sanches e Fabian Ruiz . Mercato Juve, pronta la prima offerta per Fabian Ruiz . Aspettando Di ...Laaspetta Di, tratta Kostic e può salutare Rabiot (ha mercato in Premier). Il Monza è scatenato: presi Ranocchia e Cragno, ora vuole Yoshida e non molla Pinamonti. La Fiorentina oggi ...Di Maria é un giocatore della Juventus“. Lo stesso “Fideo” si è liberato a parametro zero dal PSG dopo tanti anni di successo: ora il suo futuro potrebbe essere in Serie A vestendo la maglia ...Da numero 10 amatissimo dai tifosi della Juventus, in grado di far dimenticare persino un gigante come Alex Del Piero, a rivale sul mercato per la Signora. È infatti ...