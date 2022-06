Di Maria alla Juventus? La trattativa rischia di saltare a causa di… Tevez (Di mercoledì 22 giugno 2022) La Juventus aspetta Angel Di Maria, la risposta dell’argentino è attesa entro le prossime ore. Il club bianconero continua a muoversi sul fronte calciomercato con l’intenzione di rinforzare la rosa da mettere a disposizione di Massimiliano Allegri. Sono state avviate le prime trattative, l’unica certezza riguarda l’arrivo di Paul Pogba, l’ufficialità del ritorno del francese è prevista per i primi giorni del mese di luglio. Il reparto con le più grandi incertezze è l’attacco. Le sicurezze sono Vlahovic e Chiesa, la dirigenza ha deciso di non confermare Bernardeschi, Dybala e Morata e la situazione di Kean è in fase di valutazione. Il tecnico Allegri ha chiesto l’arrivo di almeno due-tre calciatori offensivi e l’obiettivo numero uno è Angel Di Maria. L’argentino si è svincolato dal Psg e rappresenta uno dei pezzi pregiati del ... Leggi su calcioweb.eu (Di mercoledì 22 giugno 2022) Laaspetta Angel Di, la risposta dell’argentino è attesa entro le prossime ore. Il club bianconero continua a muoversi sul fronte calciomercato con l’intenzione di rinforzare la rosa da mettere a disposizione di Massimiliano Allegri. Sono state avviate le prime trattative, l’unica certezza riguarda l’arrivo di Paul Pogba, l’ufficialità del ritorno del francese è prevista per i primi giorni del mese di luglio. Il reparto con le più grandi incertezze è l’attacco. Le sicurezze sono Vlahovic e Chiesa, la dirigenza ha deciso di non confermare Bernardeschi, Dybala e Morata e la situazione di Kean è in fase di valutazione. Il tecnico Allegri ha chiesto l’arrivo di almeno due-tre calciatori offensivi e l’obiettivo numero uno è Angel Di. L’argentino si è svincolato dal Psg e rappresenta uno dei pezzi pregiati del ...

