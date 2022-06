Pubblicità

infoitinterno : Di Maio svuota i 5s: 'Insieme per il futuro' conta 63 parlamentari. 'Noi euro-atlantici contrapposti a Putin' -

Diringrazia il M5s, parla di "una scelta sofferta" e infilza: "Lasciamo quella che da domani non sarà più la prima forza politica del Parlamento". Sottolinea che "uno non vale l'altro" e ...Grillo, Die compagnia sono però chiamati a prendere una decisione, a partire dalla leadership ... Da uomo che riempiva le piazze oggi è l'uomo che le. A Belluno ho visto con i miei occhi la ... Di Maio svuota i 5s: "Insieme per il futuro" conta 63 parlamentari. "Noi euro-atlantici contrapposti a Putin" Lo scisma promosso del ministro degli Esteri, che ha visto anche Mattarella, fa perdere ai pentastellati il primato numerico alle Camere. Di Battista: "Ignobile tradimento". Il portavoce di Conte, Cas ...Viaggio tra le truppe di Di Maio, che oggi ha presentato ufficialmente "Insieme per il futuro": "Conte aveva fatto male i calcoli, forse dovrebbe farsi qualche domanda" ...