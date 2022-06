Di Maio soffia 62 parlamentari e 2 eurodeputati al Movimento. E la Lega di Salvini diventa il primo gruppo alla Camera e al Senato (Di mercoledì 22 giugno 2022) Telefoni roventi, sondaggi per capire da che parte stare e trattative. Poco più di ventiquattr’ore dalla rottura di Luigi Di Maio con il Movimento 5 Stelle, culminata nella creazione del gruppo ‘Insieme per il futuro’, non sono bastate per delineare in modo netto quali saranno gli assetti definitivi dei due partiti. Anzi la situazione appare altamente instabile e ingarbugliata, con numeri che continuano a cambiare e che sono già ben oltre quanto preventivato dal leader M5S, Giuseppe Conte, e dai suoi fedelissimi. Un progetto che è già ufficialmente partito visto che, in apertura della seduta della Camera che ha all’ordine del giorno le comunicazioni di Mario Draghi in relazione alla crisi in Ucraina, il presidente dell’assemblea Roberto Fico ha comunicato all’Aula l’avvenuta ... Leggi su lanotiziagiornale (Di mercoledì 22 giugno 2022) Telefoni roventi, sondaggi per capire da che parte stare e trattative. Poco più di ventiquattr’ore drottura di Luigi Dicon il5 Stelle, culminata nella creazione del‘Insieme per il futuro’, non sono bastate per delineare in modo netto quali saranno gli assetti definitivi dei due partiti. Anzi la situazione appare altamente instabile e ingarbugliata, con numeri che continuano a cambiare e che sono già ben oltre quanto preventivato dal leader M5S, Giuseppe Conte, e dai suoi fedelissimi. Un progetto che è già ufficialmente partito visto che, in apertura della seduta dellache ha all’ordine del giorno le comunicazioni di Mario Draghi in relazionecrisi in Ucraina, il presidente dell’assemblea Roberto Fico ha comunicato all’Aula l’avvenuta ...

