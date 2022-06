Di Maio se ne va e rinnega. Pd al bivio, come cambiano adesso le alleanze (Di mercoledì 22 giugno 2022) Una piccola rivoluzione. Una decisione attesa da settimane, confermata ieri, in una giornata convulsa. Uno scossone, che apre scenari nuovi e, per certi versi, difficili da prevedere per l'immediato futuro. La scissione all'interno del Movimento Cinque Stelle rappresenta un vero e proprio terremoto per la politica italiana. Ma non tanto per la fine dei grillini, le difficoltà di tenere unito ciò che resta del partito trionfatore alle politiche del 2018 da parte di Giuseppe Conte o per il possibile ritorno di Alessandro Di Battista. Detto che, da oggi, le possibilità di un crollo del governo Draghi sono tra l'improbabile e l'impossibile, potrebbero invece cambiare le alleanze in vista delle prossime elezioni di marzo 2023. Che farà il Partito Democratico? Questo è il vero interrogativo del momento. Continuerà nella strada maestra, disegnata da Nicola Zingaretti, del ... Leggi su iltempo (Di mercoledì 22 giugno 2022) Una piccola rivoluzione. Una decisione attesa da settimane, confermata ieri, in una giornata convulsa. Uno scossone, che apre scenari nuovi e, per certi versi, difficili da prevedere per l'immediato futuro. La scissione all'interno del Movimento Cinque Stelle rappresenta un vero e proprio terremoto per la politica italiana. Ma non tanto per la fine dei grillini, le difficoltà di tenere unito ciò che resta del partito trionfatore alle politiche del 2018 da parte di Giuseppe Conte o per il possibile ritorno di Alessandro Di Battista. Detto che, da oggi, le possibilità di un crollo del governo Draghi sono tra l'improbabile e l'impossibile, potrebbero invece cambiare lein vista delle prossime elezioni di marzo 2023. Che farà il Partito Democratico? Questo è il vero interrogativo del momento. Continuerà nella strada maestra, disegnata da Nicola Zingaretti, del ...

