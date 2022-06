Di Maio se ne va dal M5s e incassa i complimenti di Kiev, il ministro degli Esteri Kuleba: “Grati per la sua integrità” (Di mercoledì 22 giugno 2022) Il giorno dopo la scissione dal Movimento 5 stelle, Luigi Di Maio ha incassato tra le altre cose anche i complimenti di Kiev. In una nota il collega ucraino Dmytro Kuleba ha dichiarato: “Sono grato a Luigi Di Maio per la sua integrità”. E ancora: “L’Italia ha scelto la parte giusta della storia: sostenere l’Ucraina è l’unico modo per avvicinare la pace in Europa. Negare il sostegno dell’Ucraina incoraggerebbe la Russia a continuare la guerra e ad espanderla oltre i confini dell’Ucraina”. Il titolare della Farnesina ha sostenuto che il casus belli per lo strappo è stata la posizione del Movimento 5 stelle sulla guerra all’Ucraina. In particolare Di Maio ha accusato Giuseppe Conte di ambiguità sulla risoluzione di maggioranza votata dopo le ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 22 giugno 2022) Il giorno dopo la scissione dal Movimento 5 stelle, Luigi Dihato tra le altre cose anche idi. In una nota il collega ucraino Dmytroha dichiarato: “Sono grato a Luigi Diper la sua”. E ancora: “L’Italia ha scelto la parte giusta della storia: sostenere l’Ucraina è l’unico modo per avvicinare la pace in Europa. Negare il sostegno dell’Ucraina incoraggerebbe la Russia a continuare la guerra e ad espanderla oltre i confini dell’Ucraina”. Il titolare della Farnesina ha sostenuto che il casus belli per lo strappo è stata la posizione del Movimento 5 stelle sulla guerra all’Ucraina. In particolare Diha accusato Giuseppe Conte di ambiguità sulla risoluzione di maggioranza votata dopo le ...

