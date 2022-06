Di Maio, se M5s voleva mettere in crisi il governo allora il karma ha fatto il suo corso (Di mercoledì 22 giugno 2022) Ed eccoci qua. La serata del solstizio d’estate il Movimento 5Stelle dà vita alla notte di San Lorenzo in versione anticipata. Stelle, si fa per dire, cadenti ovunque. E’ doveroso ricordarlo, a chi in questi lunghi anni non ha fatto altro che denigrare e offendere chi, come me, ha sempre scritto e previsto quello che sarebbe successo ai grillini. Le parole usate dallo stesso Luigi Di Maio ieri sera, mentre ufficializzava l’uscita dal Movimento 5Stelle, sono le stesse che molti di noi utilizzavano per descrivere lo squallore politico dei grillini. Un Movimento nato da un vaffa che poi è miseramente finito ieri in Senato da un vaffa collettivo fra grillini ed ex grillini. Uno spettacolo indecoroso ma soprattutto utile a ricordare a tutti i cittadini, i giornalisti e opinionisti quanto si fossero sbagliati a sostenere e in certi casi ad esaltare il nulla ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 22 giugno 2022) Ed eccoci qua. La serata del solstizio d’estate il Movimento 5Stelle dà vita alla notte di San Lorenzo in versione anticipata. Stelle, si fa per dire, cadenti ovunque. E’ doveroso ricordarlo, a chi in questi lunghi anni non haaltro che denigrare e offendere chi, come me, ha sempre scritto e previsto quello che sarebbe successo ai grillini. Le parole usate dallo stesso Luigi Diieri sera, mentre ufficializzava l’uscita dal Movimento 5Stelle, sono le stesse che molti di noi utilizzavano per descrivere lo squallore politico dei grillini. Un Movimento nato da un vaffa che poi è miseramente finito ieri in Senato da un vaffa collettivo fra grillini ed ex grillini. Uno spettacolo indecoroso ma soprattutto utile a ricordare a tutti i cittadini, i giornalisti e opinionisti quanto si fossero sbagliati a sostenere e in certi casi ad esaltare il nulla ...

