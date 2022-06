Di Maio, ecco tutti i i nomi dei parlamentari che lo seguiranno in 'Insieme per il futuro' (Di mercoledì 22 giugno 2022) La scissione tra il Movimento 5 stelle e Luigi Di Maio ha avuto inizio, l'ufficialità è arrivata con l'annuncio del presidente della Camera Roberto Fico, che in apertura di seduta ha letto i nomi dei ... Leggi su globalist (Di mercoledì 22 giugno 2022) La scissione tra il Movimento 5 stelle e Luigi Diha avuto inizio, l'ufficialità è arrivata con l'annuncio del presidente della Camera Roberto Fico, che in apertura di seduta ha letto idei ...

fattoquotidiano : M5s, ecco chi sono i 14 componenti del Consiglio nazionale che discuterà il caso Di Maio e la linea politica sulle… - 361_magazine : Luigi Di Maio lascia il M5S, ecco le motivazioni e la risposta di Conte - Guido24862983 : @sole24ore Ecco,di Maio non ne ha??????? - Danilo_mgh : Notare che sia Di Maio che Meloni recentemente avevano dato alle stampe i loro libri che tutti i media più importan… - AfinetAlberto : RT @DavideR46325615: Ecco il nuovo partito di Luigi Di Maio: si scrive 'Insieme per il futuro' si legge 'Insieme per il terzo mandato'. ??????… -