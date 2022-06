Di Maio e l’addio al M5S | Ecco come cambierà la compagine parlamentare | che botta per il Movimento!

Leggi su periodicoitaliano

(Di mercoledì 22 giugno 2022) Il ministro si porta appresso 50 deputati e 11 senatori.cambia, oggi, lagovernativa Quello strappo alla fine è arrivato, anche se molti credevano fosse impossibile. L’abbandono del Movimento Cinque Stelle da parte di Luigi Diporta, di fatto, a una scissione interna che fino ad ora non ha avuto precedenti. Una lista di 62 nomi fra parlamentari e senatori è quella di coloro i quali seguiranno Di, che ha già raccolto le firme per la creazione del gruppo ‘Insieme per il futuro’. Certo è che Giggino poteva avere maggiore fantasia nel trovare un nome che non fosse identico a quello usato in praticamente tutta Italia per le liste civiche alle amministrazioni comunali. Ma ad ogni modo la mossa ha sortito l’effetto che sperava. Con ...