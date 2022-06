Di Maio e i voltagabbana, torna virale il video del 2017: “Mercato delle vacche” (Di mercoledì 22 giugno 2022) Di Maio e i voltagabbana: era il 2017 e l’attuale Ministro degli Esteri attaccava chi cambiava partito e casacca. Oggi, quelle parole emergono quasi come un boomerang che fa sorridere ma soprattutto riflettere. Se le sue richieste fossero diventate realtà, oggi sarebbe stato costretto alle dimissioni. Di Maio e i voltagabbana: una storia lunga Il Ministro degli Esteri Luigi Di Maio ha detto addio al Movimento 5Stelle. La sua decisione ha creato una scissione nel Movimento con alcuni componenti 5Stelle che hanno deciso di seguirlo. Tuttavia, la sua decisione ha riportato alla luce dagli archivi digitale un video in cui attaccava i cosiddetti “voltagabbana”. Era il 2017, Luigi Di Maio era un deputato del Movimento 5 ... Leggi su lanotiziagiornale (Di mercoledì 22 giugno 2022) Die i: era ile l’attuale Ministro degli Esteri attaccava chi cambiava partito e casacca. Oggi, quelle parole emergono quasi come un boomerang che fa sorridere ma soprattutto riflettere. Se le sue richieste fossero diventate realtà, oggi sarebbe stato costretto alle dimissioni. Die i: una storia lunga Il Ministro degli Esteri Luigi Diha detto addio al Movimento 5Stelle. La sua decisione ha creato una scissione nel Movimento con alcuni componenti 5Stelle che hanno deciso di seguirlo. Tuttavia, la sua decisione ha riportato alla luce dagli archivi digitale unin cui attaccava i cosiddetti “”. Era il, Luigi Diera un deputato del Movimento 5 ...

Pubblicità

fattoquotidiano : Quando nel 2017 Di Maio se la prendeva coi ‘voltagabbana’: “Mercato delle vacche che va fermato, per loro contano p… - SalvaThor59 : RT @Italiani_news: Oggi il voltagabbana è proprio il Ministro degli esteri che è uscito dal M5S e ha fondato un gruppo parlamentare autonom… - i_pmt : RT @erretti42: Giusto il commento di Di Battista sul nome del nuovo gruppo di voltagabbana guidati da Di Maio: “ Il futuro? Il suo” - giorgio757 : RT @Italiani_news: Oggi il voltagabbana è proprio il Ministro degli esteri che è uscito dal M5S e ha fondato un gruppo parlamentare autonom… - asaggese_ : RT @asaggese_: Tutte le volte in cui Luigi Di Maio (@luigidimaio) se l’è presa con i voltagabbana e ha chiesto il vincolo di mandato in Cos… -