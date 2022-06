Di Maio | dopo la scissione dal M5S si forma il nuovo gruppo alla Camera | conta 51 deputati Beppe Grillo rimanda la sua discesa a Roma

(Di mercoledì 22 giugno 2022) Il“Insieme per il futuro“, annunciato da meno di 24 ore, è già realtà. In apertura della seduta dellache ha all’ordine del giorno le comunicazioni del premier Mario Draghi, il presidente dell’assemblea Roberto Fico ha annunciato la costituzione a Montecitorio delsoggettoto dai parlamentari vicini al ministro degli Esteri Luigi Di, fuoriusciti martedì dal Movimento 5 Stelle in polemica con la linea del leader Giuseppe Conte. Ad aderirvi sono 51, tutti provenienti dalM5S tranne uno, Antonio Lombardo, che era stato eletto coi grillini ma poi si era trasferito in Coraggio Italia. Nel frattempo il garante del Movimento, che era atteso in giornata a, ha ...

Giorgiolaporta : Due mesi fa il #Pd trionfante sul carro di #Macron neanche fosse Napoleone. Appena due mesi dopo stanno sul carro d… - AlexBazzaro : Ma a Di Maio dopo tutta sta sceneggiata il collegio in quota PD lo hanno garantito? - AlexBazzaro : Quella tra Conte e Di Maio è una sceneggiata ad uso interno. Provano a ringalluzzire i pochi elettori rimasti e all… - AlfioKrancic : Il giorno dopo l'addio di Di Maio ai 5S Matteo Salvini commenta: 'Il governo nn può bloccarsi per le rotture nel Mo… - Nonnadinano : RT @ilriformista: La strategia doppia di #Conte dopo la scissione di #DiMaio dal Movimento 5 Stelle: nel breve periodo resta l’appoggio al… -

... convinti che la decisione di staccarsi sia maturatail post precedente di Grillo, con cui in ... già da quella sera di fine gennaio, quando Difesteggiò, solo con i suoi fedelissimi, in un ......capo al ministro degli Esteri -l' del - è stata sancita dal presidente della Camera, Roberto Fico, che in apertura di seduta letto la lista dei del nuovo movimento. Il nuovo gruppo di Di...Il gruppo "Insieme per l'Italia" è nato. La creazione della formazione che fa capo al ministro degli Esteri Luigi Di Maio - dopo l'abbandono del M5S - è stata ...Uscite da quell’ignobile accozzaglia”, ha scritto in un altro post pubblicato dopo la conferenza stampa con cui Di Maio ha ufficializzato lo strappo. “Già non contavate nulla prima figuriamoci adesso.