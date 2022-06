Di Francisca: «Vezzali? È più importante di me e va sempre di fretta. Pensi a lavorare per lo sport italiano» (Di mercoledì 22 giugno 2022) Il Corriere della Sera intervista la campionessa di scherma Elisa Di Francisca, 7 ori mondiali, due alle Olimpiadi di Londra 2012, argento ai Giochi di Rio del 2014. Ha deciso di lasciare lo sport, per stasera ha organizzato una festa a Jesi. «Basta, sì. È stata una decisione sofferta ma presa con consapevolezza. Si può sempre tornare indietro, ma non nelle cose importanti. Quindi con la vita da atleta ho chiuso. Mio marito Ivan è prezioso però con due bambini diventa faticoso tutto: dall’organizzazione degli allenamenti alla logistica degli spostamenti». Ora ricomincerà dal corso di istruttori. «Dal corso istruttori a Chianciano, la prima settimana di luglio. Trasmettere ai giovani i valori che ho appreso dallo sport è uno scenario che mi motiva molto: la scherma è vita, la scherma mi ha salvata da brutte situazioni. ... Leggi su ilnapolista (Di mercoledì 22 giugno 2022) Il Corriere della Sera intervista la campionessa di scherma Elisa Di, 7 ori mondiali, due alle Olimpiadi di Londra 2012, argento ai Giochi di Rio del 2014. Ha deciso di lasciare lo, per stasera ha organizzato una festa a Jesi. «Basta, sì. È stata una decisione sofferta ma presa con consapevolezza. Si puòtornare indietro, ma non nelle cose importanti. Quindi con la vita da atleta ho chiuso. Mio marito Ivan è prezioso però con due bambini diventa faticoso tutto: dall’organizzazione degli allenamenti alla logistica degli spostamenti». Ora ricomincerà dal corso di istruttori. «Dal corso istruttori a Chianciano, la prima settimana di luglio. Trasmettere ai giovani i valori che ho appreso dalloè uno scenario che mi motiva molto: la scherma è vita, la scherma mi ha salvata da brutte situazioni. ...

