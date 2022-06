Deulofeu-Napoli, questione di dettagli per arrivare ai quella ventina di milioni che ...'' (Di mercoledì 22 giugno 2022) Deulofeu-Napoli, operazione ai dettagli: si chiude a 20 milioni Il Messaggero Veneto ha fatto il punto sull'operazione che porterebbe Gerard Deulofeu al Napoli: "Breve guida alle operazioni di mercato (negli anni) dell’Udinese. Suggerimento numero 1: difficilmente Gino Pozzo accetta di inserire una contropartita tecnica all’interno degli affari in uscita. Numero 2: se lo fa, si tratta di un’operazione parallela, svincolata. I due punti in questione potrebbero essere applicati alle ultime voci che rimbalzano da Napoli, dove è in arrivo Gerard Deulofeu, attaccante che per i canoni bianconeri è un lusso, circa 2,5 milioni di ingaggio annuale, frutto dell’eredità del contratto stipulato con il Watford e ammortizzato in ... Leggi su terzotemponapoli (Di mercoledì 22 giugno 2022), operazione ai: si chiude a 20Il Messaggero Veneto ha fatto il punto sull'operazione che porterebbe Gerardal: "Breve guida alle operazioni di mercato (negli anni) dell’Udinese. Suggerimento numero 1: difficilmente Gino Pozzo accetta di inserire una contropartita tecnica all’interno degli affari in uscita. Numero 2: se lo fa, si tratta di un’operazione parallela, svincolata. I due punti inpotrebbero essere applicati alle ultime voci che rimbalzano da, dove è in arrivo Gerard, attaccante che per i canoni bianconeri è un lusso, circa 2,5di ingaggio annuale, frutto dell’eredità del contratto stipulato con il Watford e ammortizzato in ...

