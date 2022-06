DAZN spegne le polemiche sull’aumento dei costi: «E’ finita la promozione, si applica il prezzo previsto all’inizio» (Di mercoledì 22 giugno 2022) DAZN “Quando ci sono cambiamenti c’è sempre inevitabilmente un po’ di rumore, di attenzione. Ma è stato sufficiente spiegare che era la fine della promozione che era stata fatta e che quindi si applicava il prezzo che era stato previsto in maniera molto chiara all’inizio“. Stefano Azzi, CEO di DAZN, spegne così le polemiche sui costi della piattaforma per vedere la Serie A 2022/23. I nuovi abbonamenti costeranno 29,99 euro al mese, mentre per quanto riguarda la possibilità di vedere un contenuto sportivo in contemporanea su due dispositivi diversi che si trovano a distanza, quindi non collegati alla stessa rete domestica, il prezzo salirà a 39,99 euro mensili: “E’ stato rilanciato il secondo tipo ... Leggi su davidemaggio (Di mercoledì 22 giugno 2022)“Quando ci sono cambiamenti c’è sempre inevitabilmente un po’ di rumore, di attenzione. Ma è stato sufficiente spiegare che era la fine dellache era stata fatta e che quindi siva ilche era statoin maniera molto chiara“. Stefano Azzi, CEO dicosì lesuidella piattaforma per vedere la Serie A 2022/23. I nuovi abbonamenti costeranno 29,99 euro al mese, mentre per quanto riguarda la possibilità di vedere un contenuto sportivo in contemporanea su due dispositivi diversi che si trovano a distanza, quindi non collegati alla stessa rete domestica, ilsalirà a 39,99 euro mensili: “E’ stato rilanciato il secondo tipo ...

Pubblicità

DAZN_IT : #Koulibaly spegne il mercato ? 'Non andrò mai alla #Juventus' #DAZN - zazoomblog : DAZN spegne le polemiche sull’aumento dei costi: «E’ finita la promozione si applica il prezzo previsto all’inizio»… - fabiofabbretti : #DAZN spegne le polemiche sull’aumento dei costi: «E’ finita la promozione, si applica il prezzo previsto all’inizi… - domenico_damore : RT @DAZN_IT: #Koulibaly spegne il mercato ? 'Non andrò mai alla #Juventus' #DAZN - giannapo54 : RT @DAZN_IT: #Koulibaly spegne il mercato ? 'Non andrò mai alla #Juventus' #DAZN -