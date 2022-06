Dana Walden | la nuova regina di Disney

(Di mercoledì 22 giugno 2022) Il ruolo diè fondamentale per un’azienda che ha puntato su contenuti forti. The Wall Street Journal – Joe Flint Lo scrittore e produttore Danny Strong non era abituato a ricevere telefonate da dirigenti televisivi di alto livello a ore strane per discutere approfonditamente di un progetto. Le cose sono cambiate quando ha iniziato a realizzare spettacoli per, che la scorsa settimana è stata chiamata a ricoprire il ruolo di presidente dell’unità General Entertainment Content di WaltCo, un incarico che comporta la supervisione di oltre 300 spettacoli e un budget annuale di circa 10 miliardi di dollari. Già uno dei più alti dirigenti dellasta rapidamente assumendo maggiori responsabilità dopo il brusco licenziamento di ...

Pubblicità

TvZoom

All'evento, oltre alla Vernoff e alla Pompeo, erano presenti Megha Tolia, presidente di Shondaland; Craig Erwich, presidente di Hulu Originals e ABC Entertainment;, presidente di Walt ...... o magari su Disney+ o Star+ come all'estero, è chiaro che ai fan questa brillante creazione di Shonda Rhimes non basta mai " ha affermato, chairman of Entertainment di Walt Disney ... C’è una donna chiave nella guerra ai vertici della Disney “Ha avuto delle idee davvero fantastiche. Non mi sento come se Dana mi perseguitasse con tutti questi appunti per cercare di rendere il programma suo”, ha aggiunto. Il ruolo della signora Walden è ...La divisione General entertainment content di Disney si sta assestando dopo il brusco licenziamento di Peter Rice, avvenuto a seguito di ...